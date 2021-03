Juve, il particolare: disfatta arrivata dopo la prima settimana di allenamento da mesi

vedi letture

Una sconfitta che segna una stagione. E chiude in via definitiva i sogni rimonta scudetto della Juventus. È quella che è arrivata ieri a Torino contro il Benevento: un KO dalle dimensioni tali da mettere in discussione tante cose. Il crudele dettaglio, evidenzia La Gazzetta dello Sport, è che sia arrivata al termine della prima vera settimana di allenamenti da diversi mesi a questa parte. Un tema su cui si è discusso tante volte in questa stagione, quello del lavoro soltanto a metà nei frenetici ritmi del calcio post Covid.