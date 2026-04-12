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Juve, in Turchia sono certi: a breve colloqui tra l'agente di Bernardo Silva e altri due club

Juve, in Turchia sono certi: a breve colloqui tra l'agente di Bernardo Silva e altri due clubTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:56Serie A
Yvonne Alessandro

La lista dei club sulle tracce di Bernardo Silva si sta allungando a dismisura, trasformandosi in una vera e propria bagarre. Il centrocampista portoghese lascerà il Manchester City al termine della stagione, la nona e ultima, così il 30 giugno sarà parametro zero libero di firmare con chi vorrà. Dopo il Galatasaray, con la Juventus in pressing per volere anche di Spalletti, è spuntata un'altra rivale sul mercato.

Secondo quanto riferito dal quotidiano turco Fanatik, anche il Fenerbahce ha aggiunto il 31enne alla propria lista dei desideri. C'è più: altri 5 club, tra cui uno proveniente dall'Arabia Saudita, sarebbero già in contatto con Bernardo Silva. Infatti il Cimbom di Osimhen e Noa Lang aveva già avvisato i colloqui ma nelle ultime ore anche i Canarini sono scesi in pista per giocarsi le possibilità di convincere il portoghese ad approdare alla corte di Domenico Tedesco.

Inoltre, secondo il quotidiano turco, è previsto che i dirigenti di Galatasaray e Fenerbahçe si siedano al tavolo con l'agente di Bernardo Silva nei prossimi giorni. La conferma ufficiale dell'addio dal Manchester City tra pochi mesi, dopo una serie di rumor a riguardo, è arrivata dal vice di Guardiola, Pep Lijnders: "Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile. Non si può mai sostituire un giocatore con un giocatore uguale, perché non esistono. Bernardo Silva è unico. Il modo in cui controlla le partite, il modo in cui si muove, il modo in cui riceve, il modo in cui dirige, il modo in cui vede le soluzioni, per tutte queste cose è insostituibile. Non si cerca mai un sostituto per un determinato tipo di giocatore, si cerca piuttosto chi ha bisogno di crescere con la squadra e chi può inserirsi nella formazione titolare".

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