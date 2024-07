Juve, incontro tra Giuntoli e l'agente di Chiesa: la situazione resta in stand-by

vedi letture

Il futuro di Federico Chiesa continua a essere incerto. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle scorse ore il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha incontrato Fali Ramadani, agente dell'esterno italiano, ma il colloquio che si è tenuto a Milano non ha portato a novità rilevanti. La situazione quindi resta sostanzialmente in stand-by: da capire quali potranno essere gli sviluppi nelle prossime settimane.

Contratto in scadenza.

Tra meno di un anno, il 30 giugno 2025, il contratto di Federico Chiesa con i bianconeri scadrà e per questo motivo la Juve non intende trattenere il giocatore senza il rinnovo: se le parti arriveranno all'accordo si andrà avanti insieme ma in caso contrario la società lo cederà, per non perderlo a parametro zero e incassando comunque alcuni milioni di euro da reinvestire nel mercato in entrata in questa sessione di mercato.

La Roma alla finestra.

In tutto questo, come noto ormai da tempo, la Roma sta monitorando la situazione, in attesa di capire se si aprirà uno spiraglio per provare l'affondo per l'esterno ex Fiorentina e campione d'Europa con l'Italia nel 2021. Anche i giallorossi, nelle scorse settimane, hanno incontrato l'agente del calciatore, in attesa di sviluppi che arriveranno a breve.