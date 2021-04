Juve, l'ombra di Allegri su Pirlo. Il Giornale: ieri Max ha seguito il derby con Agnelli

Un derby amaro per la Juventus, che ieri ha pareggiato 2-2 contro il Torino e non è riuscita a riscattare la sconfitta contro il Benevento arrivata appena prima della sosta. Un derby amaro che non lascia tranquillo Andrea Pirlo: nonostante la fiducia incassata dalla società, le ombre sulla sua panchina non si allontano. E hanno le fattezze, soprattutto, di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Il Giornale, a firma di Tony Damascelli, ieri il tecnico livornese ha seguito il derby in tv in compagnia di Andrea Agnelli, ospite del presidente della Juventus in quel di Forte dei Marmi. Non una novità, il rapporto di amicizia tra i due, ma potrebbe nascondere per il quotidiano anche l’idea che Agnelli stia iniziando a rendersi conto che con Pirlo non si possa andare avanti. Difficilmente, chiosa il pezzo di Damascelli, il presidente tradirà la fiducia del tecnico attuale, ma la gara contro il Napoli di metà settimana sarà uno spartiacque decisivo.