Juve, Moise Kean torna al 18: la maglia numero 7 non è mai stata un'ipotesi

Moise Kean riparte dal 18. L'attaccante italiano, tornato alla Juve in questo mercato, ha ripreso il numero di maglia con cui Massimiliano Allegri lo aveva lanciato nella stagione 2018/2019. Niente 7, che secondo Tuttosport non è neanche mai stato un'ipotesi: il giovane non ha mai pensato di caricarsi la pesante eredità di Cristiano Ronaldo, neanche dal punto di vista simbolico.