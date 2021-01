Juve-Napoli, Fabian tifa da casa: "Un giorno in meno al mio ritorno in campo"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, risultato positivo al Coronavirus, sta facendo il tifo per i suoi compagni, impegnati in Supercoppa Italiana contro la Juventus, da casa, insieme al suo cane, e attraverso Twitter ha commentato: "Oggi sono un tifoso in più da casa. Almeno sono in buona compagnia. Un giorno in meno al mio ritorno".