Juve, non c'è due senza tre? A Torino i bianconeri hanno già battuto il Porto: i precedenti

La rimonta è possibile. Lo dicono i precedenti tra Juventus e Porto. La gara di stasera sarà la settima in assoluto tra i bianconeri e i lusitani: fin qui, quattro vittorie della Juve, un pareggio e una sconfitta. Soprattutto, a far sorridere la squadra di Andrea Pirlo sono i due precedenti a Torino: in entrambi i casi vinse la Vecchia Signora. Il più lontano nel tempo è datato 2001: Del Piero, Montero e Trezeguet consentirono alla Juve di vincere 3-1 nella fase a gironi. Nel 2017, invece, fu un rigore di Dybala a chiudere il discorso: finì 1-0, dopo il 2-0 esterno negli ottavi di finale con Allegri in panchina.