Juve, non solo Champions: a rischio anche l'Europa League. Afflittività prossima stagione difficile

La Gazzetta dello Sport di questa mattina, in merito alle motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI sulla restituzione momentanea dei 15 punti alla Juventus, fa il punto su quella che potrebbe essere la nuova penalizzazione, affermando che a rischio non ci sarebbe solo la qualificazione alla prossima Champions, ma anche all'Europa League.

Se dovessero infatti arrivare 9 punti di penalizzazione, cosa possibile ma comunque non scontata, visto che ne potrebbero arrivare anche di più, i bianconeri, se il campionato finisse oggi, al settimo posto, che basterebbe solo per la qualificazione ai preliminari di Conference League, sempre che la Fiorentina, attualmente ottava, non dovesse vincere la Coppa Italia. A meno che non venga spostata l’afflittività alla prossima stagione. Un territorio però difficilmente praticabile se l’organo giudicante fisserà l’udienza e il verdetto in tempo per la fine del campionato. Molto probabilmente entro il 25 maggio.