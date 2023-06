Juve, ora le scelte per il futuro: Allegri e Giuntoli i primi due nodi da sciogliere

vedi letture

L’ultimo appuntamento della stagione contro l’Udinese di domenica sera ha chiuso le porte al passato e dato vita al futuro prossimo della Juventus. Saranno 10-15 giorni di fuoco per Madama che dovrò risolvere un paio di questioni decisive per comprendere la direzione del progetto tecnico: continuare o meno con Allegri e scegliere il proprio direttore sportivo.

Ore calde per definire il futuro di Allegri.

Il momento dei bilanci è partito, quello sulle decisioni per il futuro pure. Il primo nodo da sciogliere non può che essere quello relativo a Massimiliano Allegri: dai rapporti freddi con dirigenza e parte della squadra, alla, questo è quanto filtra, volontà del club di non voler pagare due allenatori, e di conseguenza due staff, nella prossima stagione, fino all’intenzione, che sembra essere chiara, del tecnico livornese di non aprire a una risoluzione consensuale del contratto. Una partita a scacchi che nelle prossime ore troverà il suo definitivo sviluppo: qualcuno farà scacco matto o vigerà lo stallo per, almeno, un altro anno?

La Juventus aspetta la risoluzione del “caso” Giuntoli: la scelta è chiara.

C’è chiarezza invece sulla decisione che ha fatto la Juventus nei confronti di chi dovrà guidare il progetto sportivo dei prossimi anni. Il nome scelto da John Elkann, e di conseguenza condiviso da tutta la dirigenza, è quello di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli con il quale ha ancora un anno di contratto. Saranno giorni decisivi per comprendere se Giuntoli riuscirà a convincere De Laurentiis a dividere le proprie strade in modo da potersi legare con la Vecchia Signora e poter cominciare i lavori nel club bianconero. Alla Juventus però sono consapevoli di potersi aspettare di tutto dai prossimi faccia a faccia fra il numero uno azzurro e il ds, la loro scelta però l’hanno già fatto: che sia subito o nel 2024, il prossimo direttore sportivo bianconero sarà Cristiano Giuntoli.