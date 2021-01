Juve, Pirlo: "La Coppa Italia all'inizio non importa a nessuno, poi tutti vogliono vincerla"

Ai canali ufficiali della Juventus, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha presentato la gara di Coppa Italia contro il Genoa. Una competizione che per la Juve inizia domani e conta: “Sembra che all’inizio non interessa a nessuno, poi verso la finale piace a tutti giocarla. Per arrivare in fondo bisogna cercare di vincere questa partita”.

Si aspetta un Genoa simile a quello affrontato in campionato?

“Più o meno sì, loro verranno per cercare di difendersi bene, magari con una linea da cinque a livello difensivo per ripartire in contropiede. L'abbiamo visto nel video in questi giorni e la stiamo preparando al meglio per domani sera".

