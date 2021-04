Juve, Pirlo si gioca tutto in 180': in caso di passi falsi con Torino e Napoli tutto può succedere

Dentro o fuori in 180 minuti. Non è una situazione abituale in casa Juventus, ma è quella che vive Andrea Pirlo. La Gazzetta dello Sport ricorda come, dopo la figuraccia interna contro il Benevento, i bianconeri non possano sbagliare le prossime due partite contro Torino e Napoli. In caso contrario, e con l’Atalanta in calendario a metà aprile, tutto potrebbe succedere, anche un clamoroso cambio di tecnico in corsa. In gioco c’è la qualificazione alla Champions League, ma anche la capacità dell’allenatore bresciano di riprendere in mano e rianimare la squadra.