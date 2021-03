Juve-Porto ai supplementari, Ambrosini: "I bianconeri ora non vogliono arrivare ai rigori..."

vedi letture

Proseguirà ai supplementari Juventus-Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver perso 2-1 in Portogallo, la squadra di Pirlo in rimonta ha vinto 2-1 i tempi regolamentari all'Allianz Stadium. "La prestazione dal punto di vista tecnico è stata positiva. Il primo gol di Chiesa è di rara bellezza, anche perché non ha calciato a giro ma ha tirato dritto. La Juventus ora è in una condizione fisica e numerica migliore pensa a come finirla prima di arrivare ai rigori, mentre il Porto probabilmente sta pensando a come arrivarci ai rigori", ha detto l'opinionista 'Sky' Massimo Ambrosini.