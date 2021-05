Juve, Ronaldo: "Sempre bello fare 100 gol con la mia squadra. Felice per Dybala"

“È sempre bello raggiungere il traguardo dei 100 gol con la mia squadra”. Via Instagram, Cristiano Ronaldo, primo calciatore a raggiungere la tripla cifra con tre club diversi, festeggia così: “Sono orgoglioso di questo numero, felice di aiutare la Juve e di vedere anche Dybala raggiungere i 100 gol. Congratulazioni! Ma dobbiamo rimanere concentrati e inseguire i punti che rimangono a disposizione in Serie A. C’è ancora tanto in gioco e dobbiamo continuare a lottare per tutti gli obiettivi che rimangono. Fino alla fine”.