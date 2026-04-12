Juve, Spalletti: “Milan? Un pensierino… Vittorie così aiutano, serve la sostanza”
“Giusto farsi un pensierino”. Luciano Spalletti, dopo aver battuto l’Atalanta, risponde così a chi gli chiede se la Juventus adesso punti il Milan, terzo in classifica ma reduce dal ko interno con l’Udinese: “Tuttavia ci aspettano partite difficilissime, visto che abbiamo un calendario importante: per esempio c'è il Bologna che ha ritrovato sicuramente entusiasmo.
Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco. Purtroppo la Juve ha lasciato troppi punti per strada, e noi dobbiamo recuperarli in questo rush finale".
Il tecnico della Juventus si è poi soffermato su una vittoria arrivata soffrendo, dato che, soprattutto all’inizio, l’Atalanta ha convinto di più: "Fare risultato dimostrando personalità ti può portare a compiere grandi risultati. Le vittorie aiutano molto, e se serve anche la sostanza indipendentemente dal gioco, va bene anche così".