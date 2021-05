Juventus, a caccia di un nuovo ad. Anche Arrivabene nella short list di Agnelli

Comincia l'era Cherubini in casa Juve, ma in ambito dirigenziale non è escluso in futuro l'ingaggio di un amministratore delegato. Potrebbe essere l'ex ferrarista Maurizio Arrivabene, già presente nel Cda juventino che scade ad ottobre, secondo quanto rivela La Stampa quest'oggi.