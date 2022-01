Juventus, a due giorni dalla Roma tornano in gruppo Kaio Jorge e Pellegrini

vedi letture

Dopo Juventus-Napoli, lavoro di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, campo per il resto della squadra: nel menu della formazione di Allegri anche una seduta tecnica con esercitazioni di torello, possesso palla e partitina 7 vs 7. Si sono allenati in gruppo Kaio Jorge e Pellegrini.