Juventus, Aguero sulle orme di Tevez: un campione in età matura per affiancare CR7

Sergio Aguero è uno in scadenza col Manchester City ed è uno dei nomi che la Juventus sta prendendo in considerazione in vista della prossima stagione. L'argentino potrebbe seguire le orme del connazionale Tevez, che in età matura decise di lasciare la Premier per abbracciare i bianconeri e la Serie A. I rapporti con Guardiola non sono più gli stessi del passato e per questo la Vecchia Signora proverà a convincerlo ad affiancare Cristiano Ronaldo per una Juve più forte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.