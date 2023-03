Juventus, Allegri: "Di Maria è da valutare, Kostic è un giocatore straordinario"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Siamo soddisfatti. Non era facile vincere in casa contro un'ottima squadra, non abbiamo preso gol. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma al ritorno penseremo settimana prossima perché domenica abbiamo una gara difficile e importante contro la Sampdoria che dobbiamo vincere assolutamente".

Si aspettava questa risposta dopo Roma?

"A Roma abbiamo fatto una buona partita, siamo stati sconfitti immeritatamente, ma il calcio è questo. Oggi abbiamo fatto solo un gol, si deve migliorare nella percentuale dei gol fatti, abbiamo creato troppe occasioni rispetto a quelle che abbiamo concluso in gol".

Siete stati anche più spumeggianti.

"Ci vuole equilibrio nelle gare, la squadra capisce quando si deve difendere in un modo e soprattutto è stata propositiva quando ha deciso di giocare"

Come sta Chiesa?

"Sta abbastanza bene, vediamo domani la situazione relativa a lui e di Alex Sandro, che sicuramente domenica non ci sarà, poi c'è anche Di Maria da valutare. Ci saranno un po' di giocatori da valutare".

Che pensa dell'annata di Kostic?

"Lui è un giocatore straordinario, un ragazzo d'oro, un grande professionista. Sta facendo una grande annata".

E Pogba?

"Abbiamo bisogno di tutti con qualcuno fuori, chi ha minutaggio, quanto ne hanno... L'importante è che giochino con qualità morali per dare mano a squadra".