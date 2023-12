Juventus, Allegri: "I gol di Gatti non sono un caso. Il Napoli ha dimostrato di essere forte"

vedi letture

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo l'importantissima vittoria contro il Napoli all'Allianz Stadium, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la partita, con i tre punti che hanno consentito ai bianconeri di riportarsi al primo posto, in attesa della gara dell'Inter di domani sera a San Siro contro l'Udinese: "Questo è un passo importante, un risultato positivo ci consentiva di lasciare il Napoli a 9 punti o metterlo a 12. Gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra forte, ci voleva una Juventus di carattere".

Rispetto a Fiorentina e Monza non avete pensato solo a difendervi.

"Dobbiamo migliorare. Il primo tempo è stato bello soprattutto quando riuscivamo ad aprire il gioco. A volte acceleriamo troppo, quando invece dovremo rallentare il gioco. Dobbiamo lavorare su questo".

15 partite, 9 delle quali senza subire gol. Cosa pensa di questo dato?

"I campionati di solito li vince chi prende meno gol, così è stato negli ultimo 12 anni. Questo non vuol dire però che dobbiamo difendere vicino all'area".

Gli attaccanti non segnano ultimamente, mentre Gatti è invece il miglior marcatore nelle ultime sette giornate.

"Gatti è molto pericoloso quando è in area avversaria, non fa gol a caso. Gli attaccanti torneranno a fare gol sicuramente. Per Vlahovic sono solo crampi, ha lavorato bene, così come Chiesa".