Juventus, Allegri: "Roma squadra noiosa da affrontare. Mourinho le ha dato carattere"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così delle condizioni della squadra alla vigilia della sfida alla Roma, considerata un avversaria temibile grazie al ritorno di Mourinho: "Juventus-Roma è sempre una grande partita dove spesso ci sono state polemiche. C’è Mourinho che ha dato carattere, sono davanti a noi e dobbiamo fare punti come nelle prossime 7 gare per non allontanati dalle rime posizioni di classifica.. Bisogna prepararsi per bene e riaccendere subito l’interruttore dopo la sosta, la Roma è una squadra 'noiosa' (nell'accezione toscana, ndr) da affrontare".