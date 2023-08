Juventus, Allegri: "Rosa troppo ampia può essere dannosa. Alcuni giovani partiranno"

vedi letture

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del mercato in uscita, spiegando che alcuni giovani lasceranno il club bianconero in prestito visto che la Vecchia Signora sarà impegnata soltanto in due competizioni, dopo la decisione della UEFA di estromettere la Juve dalla Conference League: "Abbiamo tanti ragazzi giovani all’altezza, piano piano cresceranno, qualcuno andrà a giocare altrove visto che avremo solo una partita a settimana: avere una rosa con troppi giocatori può essere dannoso per quelli che avranno meno spazio. Bisogna trovare il percorso giusto per questi ragazzi che hanno qualità importanti.

Purtroppo siamo fuori dalle coppe europee pur essendo arrivati terzi nella scorsa stagione e avremmo avuto il diritto di partecipare alla Champions League. Dobbiamo farne a meno e dobbiamo essere più concentrati sul campionato, per fare in modo di essere di nuovo in Champions nel 2024-25".

Parole poi anche sulla volontà di puntare allo scudetto: "Parlare ora di scudetto non ha senso, abbiamo iniziato un percorso, bisogna lavorare e nessuno qui si tira indietro. Io sono all’ottavo anno sulla panchina bianconera e da quando sono qui non ho mai detto che non lotteremo per vincere lo scudetto, anche perché alla Juventus non puoi permetterti di farlo. Bisogna partire con le ambizioni per ottenere il massimo, come è sempre stato nella storia di questo club. Poi se saremo bravi a marzo lo vedremo, però sicuramente avremo una lunga strada da percorrere".