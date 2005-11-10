Ufficiale
Il Benevento calcio ufficializza Logan Gaspar: per lui contratto triennale
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Ne avevamo parlato nelle scorse settimane, adesso arriva anche l'ufficialità: l'esterno Logan Gaspar, brasiliano che ha militato nell'America RJ, è un nuovo calciatore del Benevento, con il quale ha sottoscritto un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota del club:
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC America RJ per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Logan Gaspar Queiroz de Freitas.
Il calciatore brasiliano, classe 2006, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2029".
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