Juventus, avanti con Buffon: si va verso il rinnovo per un altro anno

Secondo quanto riportato da La Stampa, Gigi Buffon continuerà a giocare per la Juventus almeno per un'altra stagione. La sensazione sempre più netta - scrive il quotidiano - è che prolungherà ancora il contratto per un altro anno. La Champions di quest'anno dunque non è un'ossessione, visto che con ogni probabilità, potrà disputare in bianconero anche la prossima.