Juventus, Boga: "È un momento molto bello per me, il mister ci dà libertà"
Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna sul prato dell'Udinese. Le sue parole: "Momento molto bello per me, ringrazio Dio per l'opportunità. Sono contento anche per la squadra, vittoria importante".
Sei riuscito a sentire Spalletti che ti ha fatto spostare al centro.
"Non l'abbiamo provato, cercavamo di avere profondità. Mi ha detto di dare profondità per avere più spazio, potevamo chiduerla nel primo tempo ma abbiamo difeso bene".
E' da replicare questo scambio con Yildiz?
"Non lo so dipende dal mister, io gioco dove mi chiede lui. Per me non è importante, è più importante aiutare la squadra a vincere".
Quanto incide il lavoro di Spalletti?
"Sappiamo bene tutti le nostre qualità, davanti siamo tutti veloci e proviamo a giocare insieme. Il mister ci dà libertà. Ora funziona bene".
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