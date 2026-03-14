Juventus, Boga: "Yildiz mi fa amare il calcio". Poi scherza: "3 gol di fila? Non li ho mai fatti..."

Terzo gol consecutivo, questo pesantissimo che vale tre punti d'oro che spingono la Juventus al quarto posto e piegano l'Udinese. I bianconeri si godono Jeremy Boga, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Queste le sue parole.

Avevi mai segnato tre gol consecutivi in carriera?

"Non lo, non lo so, non penso (ride, ndr).

Quali tanti ha toccato Spalletti?

"Lui in allenamento mi parla sempre e mi chiede di migliorare. Io lavoro sodo e anche i miei compagni mi hanno accolto benissimo. Voglio dare il 100% ogni partita"

Cosa è successo dopo Sassuolo nel suo percorso di crescita?

"Dipende da molte cose. Ho avuto problemi di continuità, ma all'Atlanta e al Nizza ho imparato molto, sono cresciuto e adesso sono contento di essere qui alla Juve e spero di continuare così".

La Juventus vi ha messo in difficoltà dalla parte di Yildiz?

"Per me è bellissimo giocare con un ragazzo con queste qualità. E' un giocatore che guardo, gente come lui mi fa amare il calcio".