Fantacalcio, top & flop 34ª giornata

In attesa di Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese ecco i top e i flop della 34^ giornata

TOP

De Bruyne: contro la Cremonese segna il suo primo gol su azione in serie A, dato che prima dell'infortunio aveva realizzato solo punizioni e calci di rigore. Partita dopo parttita sta tornando su buoni livelli ed è suo interesse in vista del mondiale, dunque è lecito aspettarsi che giochi al massimo fino al termine del campionato. Fantavoto 11.5.

Malen: ennesima prova dominante dell'olandese che nel primo tempo risolve la pratica Bologna, prima con un gran gol e poi con l'assist di esterno per El Aynaoui. 11 gol 1 1 assist in 12 partite, quasi un gol a partita, medie da top di reparto. Fantavoto 11.5.

El Aynaoui: l'altra faccia del Dall'Ara è quella del marocchino che prima imbecca Malen e poi raccoglie il cioccolatino che gli fornisce l'ex Dortmund, Ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione ma la sensazione è che in serie A ci può stare e il suo rendimento il prossimo anno possa migliorare. Fantavoto 11.

FLOP

Terracciano: serata difficile per la Cremonese, ancora di più per l'ex MIlan che devia maldestramente un tiro innocuo di Hojlund che vale il 2-0. Dopo un buon avvio, come tutta la squadra è calato vertiginosamente, difficile pensare di schierarlo nel finale di campionato. Fantavoto 3.

Boga: dopo tante prove positive, nella serata di San Siro non brilla, non incide e prende un ammonizione prima di essere sostituito. Nessun dramma, può capitare, il suo rendimento è buono e il consiglio è di schierarlo subito dalla prossima.

Joao Mario: Bologna impalpabile contro la Roma e il portoghese ci capisce veramente poco nel primo tempo, preso sempre in mezzo dall'assa Wesley-El Aynaoui-Malen. Italiano lo sostituisce nel secondo tempo ma Zortea non farà meglio di lui. Fantavoto 4.5.