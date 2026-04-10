TMW
Juventus, Cabal ha interrotto l'allenamento per un fastidio all'adduttore. Esami per Conceicao
Qualche problema fisico per Juan Cabal. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore colombiano ha interrotto l'allenamento odierno per un fastidio all'adduttore sinistro. A causa degli infortuni, il classe 2001 in questa stagione ha già dovuto saltare 17 partite tra Juve e Nazionale.
Controlli medici di routine invece al JMedical per Francisco Conceicao, che ha svolto degli esami alla coscia sinistra, come documentato dalle immagini realizzate dall'inviato di TMW.
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