TMW Juventus, Cabal e Cambiaso sono sul mercato. Per Spalletti priorità a sinistra

La Juventus ha messo sul mercato Juan Cabal e Andrea Cambiaso. Il colombiano non ha fatto benissimo in questa stagione con Luciano Spalletti, fra infortuni e prestazioni al di sotto della media. In questa stagione ha messo insieme solo 12 presenze in campionato, con all'attivo però 2 gol. Qualche minuto anche in Champions League e Coppa Italia che portano il totale delle presenze a 19, con però soli 514 minuti in campo. Se dovesse arrivare una proposta verrà presa in considerazione, soprattutto pensando a un possibile cambio della guardia a sinistra.

Perché Kostic andrà via a zero, ma anche Cambiaso non è sicuro della permanenza, tutt'altro. Un anno fa era finito nel mirino del Manchester City, pronto a trattare sulla base di 45-50 milioni (e salendo), ma per la Juventus era considerato incedibile fino a metà gennaio, quando serviva reperire fondi per finanziare gli altri acquisti di quella sessione.

Poi però il Manchester City, informato da Giuntoli della propria apertura a trattare, aveva già fatto altri investimenti importanti. Come Marmoush e Khusanov, più Vitor Reis. A centrocampo doveva arrivare un altro come Nico Gonzalez e, a quel punto, non c'erano più risorse per coprire anche l'acquisto di Cambiaso. Ora la valutazione è fra i 25 e i 30 milioni, ma l'outlook non è positivo.

Spalletti, in ultima battuta, ha chiesto un rinforzo a sinistra. Perché a destra, fra McKennie e Kalulu, il ruolo appare coperto: arriverà qualcuno probabilmente, ma a parametro zero. Oppure un nuovo prestito di Holm (che non verrà riscattato).