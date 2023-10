Juventus, Chiesa ammette: "Guardo la Champions e rosico. Il Milan la gioca ma è arrivato 5°..."

Nella sua intervista a Tuttosport, l'attaccante della Juventus Federico Chiesa ha parlato degli obiettivi stagionali dei bianconeri e della delusione per non poter giocare la Champions League in questa stagione, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: "Il nostro obiettivo è quello di entrare nella prossima Champions League, come già avevamo fatto lo scorso anno, quando il risultato ci è stato sottratto dopo che ce l’eravamo conquistato sul campo. Poi, per carità: vediamo dove saremo a marzo... a quel punto capiremo se potremo ambire a qualcosa in più!".

Ha scelto di rimanere nonostante le penalizzazioni: che cos’è la Juventus senza coppe?

"È una Juventus alle prese con una situazione particolare, insolita nella storia del club. Ma lo è soltanto perché l’Europa ci è stata tolta dopo averla conquistata. Due volte, per altro, visto che anche con il -10 ci saremmo comunque qualificati per la Conference League".

Ci tolga una curiosità: ma le partite di Champions riesce a guardarle comunque?

«Eh... le guardo, le guardo (sorride, fa una pausa, si guarda attorno, ndr). E rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta".