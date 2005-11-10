Chiesa 'cuore Juve': "Mi dissero che non servivo, io non me ne sarei mai andato via"

"La Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò". Dichiarazioni significative quelle di Federico Chiesa, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Nonostante la sua avventura in bianconero non si sia chiusa per il meglio l'esterno offensivo azzurro ha conservato un'ottimo ricordo per la squadra e non è escluso che in futuro le strade di club e giocatore possano incrociarsi nuovamente.

Ai microfoni della 'rosea', ha parlato proprio della fine del rapporto con la società torinese: "Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato. Si è anche detto che pretendessi molti soldi, ma la verità è un’altra: non mi è mai stato offerto il rinnovo. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto: “Fede, non ci servi: trovati una squadra”. Mi è andata bene, sono ripartito da una delle top 5al mondo come il Liverpool".

Adesso il giocatore di maggior talento in bianconero è Yildiz, con cui ha giocato: "Ci siamo accorti del suo talento già dopo i primi allenamenti, ora tocca a lui. Può diventare un big. La 10 la porta bene, ma io l’ho vista pure sulle spalle di Dybala..".