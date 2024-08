Juventus-Como, le formazioni ufficiali: non c'è Douglas Luiz, occasione per Mbangula

vedi letture

Stupisce Thiago Motta con le prime scelte da allenatore della Juventus: solo panchina per Douglas Luiz, il grande acquisto dell'estate bianconera, mentre parte dal primo minuto il giovane Mbangula, che dovrebbe agire sulla fascia sinistra con Weah a destra. In mezzo Locatelli e Thuram, mentre Yildiz agirà da fantasista dietro a Vlahovic. Difesa a quattro come da attese, con Cambiaso, Gatti, Bremer e Cabal davanti a Di Gregorio, altro esordiente. Queste le formazioni ufficiali della gara di stasera tra bianconeri e lariani, che concluderà il primo turno della Serie A 2024-25:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; K. Thuram, Locatelli; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Savona, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz.

Allenatore: Motta.

Fabregas sceglie il 4-4-2 per la sua prima panchina in Serie A, con Belotti e Cutrone di punta, mentre il centrocampo sarà formato da Strefezza, Baunoder, Baselli e Da Cunha. In difesa diversi volti nuovi, con Reina che sarà il titolare tra i pali, Sala e Moreno sulle corsie, mentre Goldaniga e Barba agiranno come centrali difensivi.

COMO (4-4-2): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunöder, Baselli, Da Cunha; Belotti, Cutrone.

A disposizione: Audero, Gabrielloni, Dossena, Cerri, Elgelhardt, Abildgaard, Cassandro, Verdi.

Allenatore: Fabregas