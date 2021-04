Juventus, CR7 cerca una via d'uscita ma prima dovrà fare i conti col commercialista

vedi letture

Secondo quanto afferma La Gazzetta dello Sport, il Manchester United potrebbe essere la piazza giusta per Ronaldo per salutare la Juventus e ripartire con nuovi stimoli altrove. Il giocatore potrebbe decidere anche di abbassarsi lo stipendio attuale da 31 milioni per tornare alla corte dei Red Devils, dove troverebbe un tecnico "amico" come Solskjaer. Il problema potrebbe essere legato alla tassazione agevolata che ha incontrato in Italia e che, lasciando il nostro paese, dovrebbe abbandonare con tutte le conseguenze economiche del caso. I conti col commercialista saranno parte integrante delle valutazioni sul proprio futuro per il portoghese.