Juventus, futuro incerto per David: in Francia lo rivogliono, ecco quanto chiedono i bianconeri

Il futuro di Jonathan David resta in discussione. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale se è vero che il canadese non ha convinto del tutto i bianconeri, è altrettanto vero che l'attacco della Juventus non potrà cambiare completamente in estate. Col bocciato Openda destinato sicuramente a partire e Vlahovic ancora in trattativa per il rinnovo (c'è ottimismo, ma non c'è ancora accordo), rinunciare anche all'ex Lille per la Juve significherebbe dover ricostruire l'intero reparto.

Allo stesso tempo, i 60 milioni di entrate previste possono contribuire all'arrivo di un altro attaccante dal valore più che discreto. E, in caso di proposte da circa 20 milioni di euro, le strade di David e della Vecchia Signora potrebbero separarsi dopo appena una stagione: il classe 2000, in tal senso, piace a diversi club francesi e potrebbe anche essere usato come pedina di scambio per Kolo Muani.

Il gol col Bologna è il più rapido allo Stadium dal 2022

Sono bastati 89 secondi per lasciare il segno. Jonathan David ha aperto la partita di questa sera col Bologna con il gol più rapido segnato dalla Juventus in casa in Serie A negli ultimi anni: 1:29, quasi - sottolinea il profilo X di Opta Paolo - come la rete di Dusan Vlahovic contro la Roma nell’agosto 2022 (1:17 resta il riferimento assoluto recente per la Vecchia Signora). La realizzazione contro i felsinei è stata anche l’ottava stagionale per David, la sesta in campionato. Numeri non certo straordinari, in una stagione vissuta tra alti e bassi, dove spesso è mancata continuità. Resta così aperto il tema del futuro: David non ha convinto del tutto l’ambiente bianconero e la sua posizione è tutt’altro che definita in vista della prossima stagione. Ma intanto, al di là delle valutazioni, questa notte ha messo la firma su un piccolo record. E in un momento decisivo dell’anno, anche questo può avere un peso. L'obiettivo? Portare la Juventus in Champions League, poi si vedrà se sarà lui a giocarla da terminale offensivo di mister Luciano Spalletti.