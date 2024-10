Juventus, Giuntoli: "Non interferisco nelle scelte di Motta. Yildiz? Ecco perché è fuori"

Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Parma. Cominciando da Conceicao, uno dei tanti acquisti estivi che questa sera parte titolare per la Vecchia Signora: "Il ragazzo è molto interessante, bravissimo nell'uno-contro-uno. Ci serviva uno che saltasse l'uomo, abbiamo individuato in lui il giocatore giusto e lui ci ha dato una mano nella trattativa, voleva venire in ogni modo alla Juventus".

Su Yildiz come sta procedendo la gestione?

"Ragazzo splendido, ha sempre i piedi per terra. Lo fa riposare, davanti abbiamo solo Vlahovic e con tante partite ravvicinate il mister ha ritenuto opportuno magari fargli fare l'ultima mezz'ora".

Thuram lo vediamo più in panchina che in campo.

"Io non interferisco mai nelle decisioni del mister, giusto si prenda le responsabilità. Ed è bravissimo, non ha bisogno dei miei consigli. Thuram si sta riprendendo da un piccolo infortunio, siamo contenti e sicuramente si farà valere nelle prossime partita".

Quanto aspettate Nico Gonzalez e Koopmeiners?

"Siamo contenti di quanto stiamo facendo, siamo ripartiti con una nuova filosofia e tanti giovani. Quasi inaspettati equilibrio e imbattibilità iniziale: in questo momento mancano tanti giocatori, ma così cresce il gruppo. E aspettiamo chi deve rientrare, sarà il campo a stabilire il nostro valore".