Juventus on fire, Yildiz dopo l'Al-Ain: "Siamo freschi. Vorrei una buona stagione"

"Abbiamo giocato una grande partita. Sono felice, contento e dobbiamo continuare così". Kenan Yildiz sorride e infonde energie positive nelle dichiarazioni post-vittoria schiacciante sull'Al-Ain al debutto nel Mondiale per Club, un 5-0 senza storia che ha conferito i primi tre punti del girone G alla Juventus. Il genietto turco, con la maglia numero 10 sulle spalle, ha risposto alle domande rivolte da Sport Mediaset, a partire dalla prestazione roboante degli interpreti offensivi. Yildiz ha segnato, Kolo Muani e Conceicao hanno griffato una doppietta ciascuno: "Siamo freschi, abbiamo lavorato bene. Siamo contenti se tutti abbiamo fatto un gol minimo".

Kolo Muani MVP della partita. Tu dove ti saresti messo?

"No, io sono contento della partita, questo non mi interessa. Ma ora sono contento di andare via da qui dopo aver preso quello che serviva".

Avete un'idea di dove possa arrivare la Juventus?

"Noi vogliamo sempre il massimo, non so dove possiamo arrivare ma lavoriamo bene".

Cosa vorresti per te questa stagione?

"Una buona stagione. Volevo questo. Io faccio il mio lavoro e speriamo di farlo anche quest'anno".

Una Juventus che ti diverte in campo?

"Sì, certo. Una bella partita, sono contento e felice. Abbiamo giocato bene".

Non hai preso l'MVP per la partita ma te lo do per l'italiano.

"Va bene, questo lo prendo (ride, ndr)".