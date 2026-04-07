Juventus, il pizzino di Pinsoglio dietro il rigore parato da Di Gregorio: il retroscena

Michele Di Gregorio è tornato protagonista 43 giorni dopo l'ultima presenza sul terreno di gioco. Il portiere della Juventus ha parato il calcio di rigore di Aaron Martin e ha così salvato i bianconeri dalla possibile rimonta del Genoa, che avrebbe reso il finale di partita più complicato di quello che invece è stato. Il merito è ovviamente tutto suo, ma è da condividere, almeno in parte, con un compagno di squadra.

DAZN ha infatti reso noto il contenuto del pizzino che Carlo Pinsoglio ha consegnato all'ex Monza prima che lo spagnolo andasse sul dischetto: l'esterno del Grifone ha in seguito calciato come da indicazione e così Di Gregorio ha respinto il tiro. I consigli del terzo portiere riguardavano anche altri tiratori come Frendrup, Ellertsson, Vitinha ed Ekuban, visto che Malinovskyi era già uscito.

Il classe '97, che in estate era stato accostato anche ad altre big, ha collezionato 24 presenze in Serie A in stagione, 6 gettoni in Champions League e un'apparizione in Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni e incassando 33 gol, più di una rete a partita. Adesso avrà davanti a sé 7 gare per guadagnarsi anche la riconferma, che era stata messa in discussione dalle sue panchine recenti.