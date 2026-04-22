Juventus su Alisson. E il Liverpool potrebbe tornare a pensare a Di Gregorio

La Juventus ha messo nel mirino Alisson Becker, portiere che a fine stagione salvo sorprese lascerà il Liverpool. Col brasiliano ex Roma i colloqui sono già andati in scena e un accordo su stipendio e durata del contratto non sembra difficile da trovare, anche se prima servirà trovare la quadra proprio con i Reds, visto il contratto in essere valido fino al 2027.

Nelle prossime settimane, probabilmente una volta che sarà chiaro se la Juventus si sarà qualificata o meno alla prossima Champions League, i dirigenti bianconeri prenderanno in mano la questione. E lì, secondo SportMediaset, potrebbe aprirsi anche una clamorosa possibilità.

Il club inglese già in passato aveva sondato la pista che porta a Michele Di Gregorio, attuale numero uno proprio della Juventus. E nella trattativa per Alisson, chissà che il Liverpool non possa tornare a chiedere proprio il portiere ex fra le altre di Monza e Inter.