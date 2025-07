Ufficiale Juventus, Alberto Costa saluta dopo soli sette mesi: va al Porto per 15 milioni più bonus

Alberto Costa non è più un giocatore della Juventus. Termina dunque dopo appena sette mesi l'avventura in maglia bianconera del laterale portoghese, che torna in patria per vestire la maglia del Porto.

Il comunicato della Juventus

"Il laterale classe 2003 torna nella sua terra di origine – il Portogallo – dove giocherà con il Porto. Cessione a titolo definitivo, dunque, per Alberto che torna nella massima serie portoghese. Arrivato nell'ultima finestra invernale di mercato dal Vitoria Guimaraes, Costa saluta i nostri colori dopo avere totalizzato con la nostra maglia 14 presenze – tra tutte le competizioni – e fornito tre assist, di cui due al Mondiale per Club. In bocca al lupo per il futuro!".

Le cifre dell'operazione

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio, a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori. In data 24 luglio 2025, come descritto nel relativo comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore João Mário Neto Lopes, a fronte di un corrispettivo fisso di € 11,4 milioni. Le operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a favore di Juventus - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi e di taluni oneri accessori - pari a ca. € 3 milioni. Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari - risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale; diversamente, ai sensi dello IAS 38 che regola la materia, laddove le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei due requisiti (sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) necessari per la contabilizzazione delle operazioni al fair value (e, quindi, con rilevazione dell’impatto positivo a conto economico menzionato sopra) non fosse ritenuto soddisfatto, le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value. Si precisa infine che le valutazioni finali circa la rilevazione contabile delle operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2025".