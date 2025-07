Ufficiale Un'italiana per la porta del Marsiglia: il club francese ha tesserato l'azzurra Shore

Dopo le esperienze con Lecce, Bari, Hellas Verona e infine Bologna per Margot Shore, portiera classe '97, ci sarà una nuova esperienza all'estero per vestire la maglia del Marsiglia, club che milita nella massima serie femminile del calcio francese. Un salto di qualità che potrebbe permettere alla calciatrice di avere maggiori possibilità anche in chiave azzurra visto che nell'ultimo anno è stata spesso convocata dal ct Andrea Soncin, pur senza mai debuttare. Questo il comunicato del club transalpino:

"L'Olympique di Marsiglia è orgoglioso di annunciare l'arrivo della portiera della nazionale italiana Margot Shore nella sua squadra femminile.

Nata in Canada il 15 marzo 1997, Margot Shore ha studiato negli Stati Uniti all'Università di Pittsburgh. Nel 2020 si è trasferita in Europa, in particolare in Italia. L'italo-canadese ha giocato successivamente per Lecce, Bari, Hellas Verona e Bologna.

Nazionale della squadra azzurra, Margot si distingue per la sua compostezza, la sua reattività in linea e la sua capacità di guidare la difesa. Ambiziosa e determinata, è giunta a rafforzare gli obiettivi dei Marsigliesi per questa stagione in Arkema Première Ligue".