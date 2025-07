Ufficiale Latina, è addio col centravanti Mastroianni: il classe '92 ha risolto il contratto

Dopo due stagioni, con undici reti in 57 presenze, per l’esperto centravanti Ferdinando Mastroianni è arrivato il momento di dire addio al Latina con cui aveva ancora un anno di contratto. La società pontina ha infatti annunciato la separazione dal classe ‘92 che ora sarà libero di trovare una sistemazione altrove come svincolato:

"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto con il calciatore Ferdinando Mastroianni.

Il club ringrazia l’attaccante per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la sua esperienza in nerazzurro, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il futuro".