Juventus, Kean non piace solo a Monza e Fiorentina: arriva un'offerta dalla Francia

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive dell'ampia scelta che ha Moise Kean per il suo futuro immediato. L'attaccante della Juventus andrà via in prestito sei mesi per giocare di più e inseguire il sogno Europeo e ci sono diversi club interessati all'ex Everton.

In prima fila ci sono le italiane. Monza in pressing e leggermente avanti sulla Fiorentina ma, secondo la Rosea, in queste ore è arrivata ai bianconeri anche la proposta del Rennes. Kean conosce bene la Ligue1 avendoci giocato, segnato e vinto in maglia Paris Saint Germain.