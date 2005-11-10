TMW Napoli, Allegri su De Bruyne: "Confronto al rientro? Di motivazioni ne avrà"

L'allenatore azzurro parla del centrocampista di rientro dal Mondiale: "Ognuno deve mettere a disposizione la voglia per gli altri"

Nel corso dell'intervista post-amichevole con la Carrarese - vinta 2-0 - l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del possibile confronto con Kevin De Bruyne, al rientro del belga dal Mondiale. Ecco le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.

Su Anguissa, De Bruyne e Lukaku Manna è stato chiaro. Un giocatore come De Bruyne meriterà un confronto anche se non ci sono dubbi sulle sue qualità tecniche?

"Tecnicamente è abbastanza bravo, poi arriverà e le motivazioni le avrà, ci vuole una rosa all'altezza per affrontare i tre fronti, con la voglia che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro per fare una buona annata. Le basi vanno create nei primi mesi per arrivare a marzo per lottare sulle tre competizioni".

Su Hojlund: ha 20 gol nelle gambe? E su Lucca?

"Lucca l'ho visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia e poi ha avuto un altro problema per cui non ha potuto giocare nemmeno oggi. Hojlund ha grossa stazza, ha bisogno di condizione, di lavorare, così come Rrahmani, Anguissa, giocatori che hanno bisogno di lavorare con calma, siamo solo al decimo giorno".

Come ha ritrovato il clima in un ritiro precampionato?

"Ci siamo trovati benissimo con clima e come tifo, bellissima esperienza, ora andiamo a Castel di Sangro, l'importante è lavorare bene. Ora rientreranno McTominay, Olivera, poi De Bruyne e Lukaku".

Meglio le tournee o il ritiro vecchio stile?

"Dipende dall'organizzazione, quando è fatta bene vanno bene i ritiri in montagna, noi abbiamo lavorato bene".