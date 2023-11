Juventus, Kostic: "Tre punti, vittoria combattuta e di squadra! Non molliamo"

Sempre più decisivo in questa stagione Filip Kostic. L'esterno della Juventus ha lasciato il segno anche ieri sera nel successo degli uomini di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina per 1-0. Suo infatti il cross per il tocco sotto misura di Miretti che lo ha fatto salire ancora di più nella graduatoria degli assist-man del campionato. Con quello di ieri sono sette i cross decisivi in questo campionato alle spalle solo di Leao e Kvaratskhelia.

Il calciatore serbo ha commentato poi sulla sua pagina ufficiale Instagram i tre punti di ieri: "3 punti! Vittoria combattuta e di squadra! Non molliamo".