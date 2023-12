Juventus, Locatelli non parla dell'arbitraggio: "Dovevamo vincerla sul campo"

"Non siamo riusciti a portarla a casa, dovevamo crerare di più. Abbiamo perso due punti e ne siamo consapevoli. Dobbiamo restare compatti e guardare avanti". Parla così Manuel Locatelli a Sky Sport dopo l'1-1 tra Genoa e Juventus: "Preso un gol non da Juve? E' stato un po' rocambolesco, soprattutto perché arrivato a inizio secondo tempo e questo non deve assolutamente accadere. Anche oggi abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla ma non ci siamo riusciti"

"Bisogna essere più lucidi nelle giocate, magari in campo hai la sensazione di fare una giocata che ritieni giusta ma, come ci dice il mister, dobbiamo stare più sereni e aspettare il momento giusto per colpire. Poi un commento sulla prestazione di Massa: "Non commento l'episodio arbitrale, dovevamo vincere sul campo".