Juventus ma non solo. Dall'Austria: anche la Roma si muove per Schlager

Continuano a crescere gli interessi per Xaver Schlager, centrocampista classe '97 di proprietà del Lipsia che vedrà scadere il proprio contratto al termine dell'attuale stagione. Fatto che lo porterà a diventare uno dei parametri zero più seguiti d'Europa, con tante squadre pronte a darsi battaglia per la sua firma a zero.

Il Nazionale austriaco ha molti estimatori in Serie A, con la Juventus che già a gennaio avevamo mosso passi per lui rimandando però ogni discorso all'estate, quando appunto potrebbe arrivare a parametro zero limitando l'esborso economico. Il suo profilo, si legge sul portale austriaco krone.at, sarebbe fortemente caldeggiato dal tecnico Luciano Spalletti, prossimo oramai al rinnovo col club bianconero, che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri.

Non solo Juventus però: per il media austriaco infatti anche la Roma avrebbe fatto sondaggi per capire la sua situazione e le richieste di stipendio, inevitabilmente alte visto lo status da svincolato. Un possibile derby italiano dunque in estate, con però anche alcuni club di Premier League interessati. Frenato in questa stagione da alcuni problemi muscolari diffusi, Schlager ha reso al di sotto delle aspettative mettendo comunque a referto 20 presenze in Bundesliga con 2 gol e un assist. Più 4 apparizioni in Coppa di Germania.