Ufficiale Lipsia, annunciato l'addio di Schlager a fine stagione: il centrocampista non rinnova

Le strade del Red Bull Lipsia e di Xaver Schlager sono destinate a dividersi. Il club tedesco ha ufficializzato la decisione del centrocampista di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, aprendo così le porte a un nuovo capitolo professionale a partire dalla prossima estate.

In una nota, il Lipsia ha chiarito la posizione del giocatore e della società: “Il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto e di iniziare un nuovo capitolo. Daremo il massimo fino alla fine della stagione”. Un messaggio che certifica la volontà reciproca di proseguire insieme fino al termine dell’annata, senza strappi né fratture.

A spiegare il percorso che ha portato alla separazione è stato l’amministratore delegato del club: “Abbiamo lavorato a lungo e con grande impegno per mantenere Xaver con noi. Accettiamo e rispettiamo la sua decisione di intraprendere un nuovo percorso, anche perché tutto il processo è stato caratterizzato da conversazioni oneste e aperte”. Il dirigente ha poi voluto sottolineare il peso specifico del giocatore nel progetto: “Negli ultimi tre anni e mezzo Schlager ha avuto un ruolo cruciale nel plasmare la squadra, dando sempre il massimo in campo. Merita un enorme ringraziamento e i migliori auguri per il futuro”.