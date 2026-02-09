Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certo

C'è spazio per il mercato estivo anche quando il calendario segna 9 febbraio: la Juventus continua a dialogare con Xaver Schlager, centrocampista austriaco in scadenza a giugno con il Lipsia. La volontà del classe '97 di non rinnovare il contratto con i tedeschi era nota da tempo e, venerdì scorso, è arrivata anche l'ufficialità attraverso un comunicato della società che ne ha annunciato l'addio, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

I bianconeri, già in contatto con il centrocampista, si erano mossi in anticipo avviando le trattative con il suo entourage già a dicembre, per ottenere un vantaggio rispetto alla concorrenza. Schlager ha deciso di lasciare il Lipsia: vuole vivere una nuova avventura ed effettuare un ulteriore step di crescita. Centrocampista versatile, è un mediano di rottura con una spiccata capacità di verticalizzare il gioco.

Impegnato nel sociale, ha avuto in carriera alcuni infortuni gravi, ma negli anni li ha affrontati con una grande forza d'animo. La volontà della Vecchia Signora resta quella di battere la concorrenza dei club stranieri, a partire dal Celtic e le società inglesi, da tempo sulle tracce del calciatore.