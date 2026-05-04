Roma, osservatore a Bayer Leverkusen-Lipsia: due i nomi nel mirino di Massara

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, un osservatore della Roma era presente alla BayArena per seguire da vicino la sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia, match cruciale nella corsa alla Champions League. Tra i nomi sul taccuino c'è quello di Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 di proprietà del club Red Bull, già seguito con interesse nei mesi scorsi. Gasperini più di una volta ha chiesto rinforzi per l'attacco e il nome dello scandinavo è sicuramente uno di quelli spendibili per la fase offensiva giallorossa.

Anche Schlager nel mirino, già cercato durante la sessione invernale

Il direttore sportivo Frederic Massara aveva provato ad affondare il colpo già a gennaio, ma la richiesta di circa 50 milioni di euro ha bloccato l’operazione. In estate, però, non è escluso un nuovo tentativo, soprattutto in caso di una cessione importante. Oltre a Nusa, resta vivo l’interesse per Xaver Schlager, centrocampista del Lipsia già osservato durante la sessione invernale