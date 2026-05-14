Kolo Muani alla Juventus, summit in vista col Paris Saint-Germain per il suo ritorno
La Juventus della prossima stagione, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League, dovrà rivedere il reparto avanzato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'eventuale ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani.
Il francese concluderà una stagione tutt'altro che esaltante col Tottenham, col rischio addirittura di retrocedere in Championship. Appena una rete segnata in 28 partite di Premier League. Meglio in Champions dove i gol sono stati 4 in 9 partite, niente tuttavia di sufficiente per meritarsi il riscatto. E così il giocatore tornerà al Paris Saint-Germain, per essere ricollocato altrove.
La rosea scrive di un imminente summit tra Juventus e PSG per imbastire la cessione del giocatore a Torino. Da parte dei campioni d'Europa in carica l'intenzione è di cedere Kolo Muani a titolo definitivo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.