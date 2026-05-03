Juventus, Kolo Muani prima scelta per l'attacco. O Gonzalo Garcia in 'stile Morata'

Juventus già concentrata sul mercato estivo, con un rinforzo per l'attacco tra le priorità assolute. Come riporta il Corriere dello Sport, Randal Kolo Muani è la prima scelta dei bianconeri: per ora il Tottenham non ha intenzione di riscattarlo, ma da qui alla fine della stagione può succedere ancora molto. Più difficile invece Nicholas Jackson, per via dei costi molto alti.

Un'alternativa concreta a Kolo Muani esiste e corrisponde a Gonzalo Garcia, attaccante del Real Madrid protagonista soprattutto al Mondiale per Club. Già accostato alla Juve a gennaio, in un momento in cui però non c'erano i presupposti per acquistarlo. Il suo nome potrebbe invece tornare caldo con l'avvicinarsi dell'estate. Possibile un'operazione in 'stile Morata': un acquisto a titolo definitivo, sì, ma con la recompra a favore dei blancos, con una cifra (parecchio) più alta. La concorrenza è però nutrita e lo stesso Garcia vorrà valutare qual è il miglior progetto per il suo futuro prossimo.

Da valutare anche il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti non ha ancora detto sì al rinnovo e, nel frattempo, sta cambiando qualcosa nel suo entourage (suo padre ne sta curando gli interessi e presto cambierà agente). Da capire se per l'ex Fiorentina ci sia una pista estera, con il Bayern Monaco che potrebbe voler affiancare Harry Kane da un altro attaccante e il Barcellona che in estate perderà Lewandowski.